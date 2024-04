Anzeige / Werbung

Meta Aktie: Einbruch um -15%! Hohe KI Investitionen belasten. Die Facebook & Insta-Mutter im Fokus.

Insgesamt hat Meta Platforms eine transformative Wirkung auf die Art und Weise, wie wir miteinander interagieren und wie Unternehmen mit ihren Kunden in Kontakt treten. Mit seiner kontinuierlichen Innovation und seinem Engagement für soziale Verantwortung bleibt Meta ein führender Akteur im Bereich der Technologie und sozialen Medien, der die Zukunft der digitalen Kommunikation und Interaktion maßgeblich prägt. Doch gerade das Thema KI ist teuer und die genauen Zahlen dazu wurden in der Bilanz nun aufgeschlüsselt. Sie sorgten für einen Abwärtsschub nach den Quartalszahlen, welche in Summe sehr gut ausgefallen waren.

Was lässt sich aus dem Chartbild ablesen? Darauf zielen wir nun mit dem Freestoxx-Tool ab.

