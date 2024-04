HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient als vor einem Jahr und von Experten erwartet. Der Gewinn sei um 35 Prozent auf 572 Millionen Euro nach oben geklettert, teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstag nach Xetra-Handelsende in Hannover mit. Analysten hatten den Angaben zufolge lediglich mit einem Gewinn von 466 Millionen Euro gerechnet. Diese Entwicklung sei in erster Linie auf eine starke Geschäftsentwicklung der Erstversicherungsaktivitäten rund um die Marke HDI zurückzuführen.

Ungeachtet der positiven Entwicklung im ersten Quartal bestätigte der Konzern die Prognose für das laufende Jahr. "Allerdings ist die Zuversicht nun gestiegen, das angestrebte Konzernergebnis von mehr als 1,7 Milliarden Euro deutlich übertreffen zu können", hieß es. Die im MDax notierte Aktie legte in einer ersten Reaktion auf der Handelsplattform Tradegate leicht zu. Größter Talanx-Aktionär mit knapp 77 Prozent ist der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit HDI. Talanx ist die Mutter des Rückversicherers Hannover Rück . Die Vorlage der detaillierten Zahlen ist am 15. Mai geplant./zb/he