Schulte Schlagbaum AG: Aussetzen der Dividende für das Geschäftsjahr 2023 Die Schulte-Schlagbaum AG bestätigt die EBIT-Prognose aus August 2023 für den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2023. Im Geschäftsjahr 2023 hat der Konzern Umsatzerlöse in Höhe von rund 58.328 TEUR erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von rund 8,8 %. Insgesamt ist das betriebliche Ergebnis (EBIT) des Konzerns auf -1.922 TEUR (Vorjahr: 2.000 TEUR) sowie das Konzernergebnis auf -2.338 TEUR (Vorjahr: 1.765 TEUR) gesunken. Mit diesem Betriebsergebnis befindet sich die Gesellschaft zum Jahresende in dem im August benannten EBIT-Korridor von -2.100 TEUR bis -1.800 TEUR. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 25. April 2024 den Jahresabschluss (inkl. Lagebericht) der Schulte-Schlagbaum AG zum 31. Dezember 2023 und den Konzernabschluss (inkl. Konzernlagebericht) zum 31. Dezember 2023 festgestellt und gebilligt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der am 26. Juni 2024 stattfindenden Hauptversammlung vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen und eine Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2023 auszusetzen. Die Aussetzung der Dividende dient der Stärkung sowohl der Eigenkapital- als auch der Liquiditätsbasis. Im aktuellen Geschäftsjahr greifen bereits die durch das neue Führungsgremium - bestehend aus Vorstand und Management-Board - getroffenen Maßnahmen. Das konsolidierte Ergebnis (EBIT) im ersten Quartal 2024 liegt bei rund 300 TEUR.







Kontakt:

Sven Gill

Kaufmännische Leitung

Tel: +49 2051 2086-0

E-Mail: sven.gill@sag-schlagbaum.com



