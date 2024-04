SAN JOSE, Kalifornien, 25. April 2024 - Die Online-Verkaufsplattform eBay hat das 5. jährliche Up & Running Förderprogramm ins Leben gerufen, das 50 amerikanischen Verkäufern eine finanzielle Unterstützung bereitstellt, um ihre kleinen Unternehmen weiterzuentwickeln. Neben einer Belohnung in Höhe von 10.000 Dollar, erhalten die ausgewählten Unternehmer zusätzlich jeweils einen 500-Dollar-Gutschein, der für wichtige Bürotechnologie aus dem eBay Refurbished Sortiment und weiterbildende Maßnahmen genutzt werden kann. Ziel dieses Programms ist es, die Unternehmertätigkeit auf der Verkaufsplattform zu stärken, indem es kleinen Geschäften erlaubt, in physische und digitale Ladenverbesserungen, neue Ausrüstung und Inventar, Personalbeschaffung, Ausbildung, Marketing und vieles mehr zu investieren.

Bewerbungsphase läuft bis Juni

Bis Freitag, den 7. Juni [...]

Hier weiterlesen