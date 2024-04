© Foto: Mark Lennihan - AP



Dank einer starken Produktpipeline im Bereich Künstlicher Intelligenz ist Microsoft ein herausragend gutes Quartalsergebnis gelungen.Mit einem Plus von 45 Prozent in den vergangenen 12 Monaten gehört Microsoft innerhalb der Software-Branche zu einem der größten Gewinner des Hypes um Künstliche Intelligenz, der die Position des Unternehmens als größtes börsennotierte Unternehmen der Welt gefestigt hat - auch weil es Konkurrent Apple verpasst hat, hier rechtzeitig ein überzeugendes Produktportfolio auf die Beine zu stellen. Kann die KI-Produktpalette überzeugen? Kann sie! Ein solches hat das in Redmond beheimatete Unternehmen anzubieten. Einerseits mit seiner Cloud-Sparte Azure, andererseits …