Das konsistente Dry-Cure-Store-Verfahren ist ab sofort patentgeschützt und in der EU für lizenzierte Betreiber und Heimanbauer erhältlich

Cannatrol, die Erfinder des marktweit einzigen Systems zum Trocknen, Aushärten und Lagern von Cannabis, hat heute die Genehmigung zweier europäischer Patente für seine Vaportrol®-Technologie bekannt gegeben, die die proprietäre Technologie in der gesamten Europäischen Union schützen.

"Mit dem Wachstum der europäischen Cannabisindustrie steigt auch die Nachfrage nach präzisen Trocknungs-, Reifungs- und Lagerungstechnologien", so David Sandelman, Mitbegründer, COO und CTO bei Cannatrol. "Durch einen wiederholbaren, konsistenten Prozess gewährleistet das bewährte Cannatrol-Kontrollsystem für die Umgebungsbedingungen eine hohe Cannabisqualität bei jeder Anbauart von der Produktion in großen Gewächshäusern bis hin zum Heimanbau."

Die patentierte Nacherntetechnologie von Cannatrol verbessert nachweislich die Ausbeute und die Effizienz der Aushärtung und bietet im Vergleich zu herkömmlichen Trocknungs- und Aushärtungsmethoden einen im Durchschnitt 16 höheren Terpenerhalt. Dies belegen unabhängige Tests der Cannabis Research Coalition. Während der Trocknung, Aushärtung und Lagerung bleibt die Umgebung konstant und wiederholbar unabhängig von Jahreszeit, Klima oder geografischem Standort.

"In den USA haben wir bereits ein exponentielles Wachstum erzielt, da kommerzielle Anbauer die Vorteile der Cannatrol-Systeme für ihre Gewinne, Gesamteffizienz und vor allem ihre Produktqualität selbst erfahren haben", berichtet Jane Sandelman, CEO und Mitbegründerin von Cannatrol. "Die Anbauer in der Europäischen Union können nun Standardverfahren entwickeln, bei denen nichts dem Zufall überlassen bleibt, und Cannabisblüten produzieren, die nicht übermäßig getrocknet werden und länger haltbar sind."

Statt auf Vermutungen zu vertrauen, nutzt Cannatrol die Wissenschaft, die Wasseraktivität und den Dampfdruck, um die Produktqualität zu verbessern, die Ausbeute zu steigern, die Good Manufacturing Processes (GMP) einzuhalten und das Ergebnis zu verbessern. Diese Patente reichen über Cannabis hinaus, da die Vaportrol®-Technologie seit Jahren in der US-amerikanischen und europäischen Fleisch- und Käseindustrie erfolgreich eingesetzt wird.

Cannatrol besitzt seit 2020 ein US-Patent und hat im Januar 2019 mit dem Verfahren zur Anmeldung europäischer Patente begonnen. Die gesamte Produktion wird in den USA verbleiben, die patentierten Vaportrol®-Technologie-Geräte werden jedoch in die in Frage kommenden Länder der Europäischen Union geliefert.

Cannatrol Systems, das von VT Dry Cure Technologies, Inc. entwickelt wurde, unterstützt den kommerziellen und privaten Cannabisanbau, indem es die kritischen Trocknungs- und Aushärtungsprozesse und die Lagerung nach der Ernte rationalisiert und streng überwacht. Mithilfe der patentierten Vaportrol®-Technologie kontrolliert das System den Wasserverlust durch die Regulierung des Dampfdrucks und die Einhaltung des optimalen Wasseraktivitätsniveaus, das für den Erhalt der Terpene, die Maximierung der Potenz, die Steigerung der Ausbeute und die Premiumqualität entscheidend ist. Die Cannatrol-Überwachungslösung für die Umgebungsbedingungen gewährleistet konstante Ergebnisse in allen Klimazonen und Regionen unabhängig von saisonalen Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen. Keine andere Nacherntelösung bietet diese einzigartige wegweisende Technologie. Die proprietäre Technologie hat VT Dry Cure Technologies einen Platz auf der prestigeträchtigen Forbes 42.0 List 2024 gesichert. Erfahren Sie mehr unter cannatrols.com.

