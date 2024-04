© Foto: Andrej Sokolow/dpa



Die Google-Mutter überzeugt Anleger auf ganzer Linie. Das Werbegeschäft nimmt wieder Fahrt auf, und auch auf dem umkämpften Cloud-Markt behauptet sich das Unternehmen. Die Aktie zieht zweistellig an. Die Google-Mutter Alphabet wird erstmals in der Geschichte des Internetpioniers eine Dividende ausschütten. Die überraschende Entscheidung wurde im Rahmen des Quartalsberichts am Donnerstag bekannt gegeben. Die Dividende beträgt 20 Cents pro Aktie. Zusätzlich hat Alphabet einen Aktienrückkauf im Wert von bis zu 70 Milliarden US-Dollar für seine Klasse A und Klasse C Aktien genehmigt. Das Unternehmen teilte mit, man beabsichtige, "in Zukunft vierteljährliche Bardividenden zu zahlen". Auch …