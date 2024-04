DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 17.951 Pkt - Talanx und Flatexdegiro fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Airbus wurden im nachbörslichen Geschäft am Donnerstag 1,4 Prozent niedriger gestellt. Das Unternehmen hat im ersten Quartal 2024 weniger verdient und umgesetzt als am Markt erwartet, die Jahresprognose aber bestätigt. Für das laufende Jahr erwartet der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern weiterhin einen Anstieg des operativen Gewinns und will mehr Flugzeuge ausliefern als im vergangenen Jahr.

Talanx stiegen um 3 Prozent. Der Versicherungskonzern hat im ersten Quartal die Markterwartungen übertroffen. Der Konzern meldete für die ersten drei Monate auf Basis vorläufiger Berechnungen einen Anstieg des Konzernergebnisses auf 572 Millionen Euro von 423 Millionen vor einem Jahr. Der Analystenkonsens hatte dagegen lediglich auf 466 Millionen Euro gelautet.

Flatexdegiro legten 6 Prozent zu. Das Fintech-Unternehmen hat im ersten Quartal seinen Umsatz um 25 Prozent gesteigert und dabei sowohl von steigenden Zinseinnahmen als auch von einem erheblichen Anstieg der Provisionserlöse je Transaktion profitiert. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mehr als vier Mal so viel wie im Vorjahresquartal.

Dürr zeigten sich kaum verändert. Der Maschinen- und Anlagenbauer trennt sich von seiner dänischen Tochtergesellschaft Agramkow.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 17.951 17.917 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2024 16:29 ET (20:29 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.