Fünfjährige Transformationsphase bereitet das Unternehmen auf die nächste Wachstumsphase vor

OpenGate Capital ("OpenGate"), ein globales Private-Equity-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es den Verkauf von SMAC, einem Anbieter von Abdichtungs- und Gebäudehüllensystemen, an Compagnie Financière Jousset ("CFJ") und das SMAC-Managementteam abgeschlossen hat. Die Modalitäten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

SMAC wurde 1884 gegründet und hat sich zu einem der führenden Unternehmen auf dem französischen Markt für Abdichtungen und Fassaden entwickelt. OpenGate hat das Unternehmen 2019 von der Colas Group, einer Tochtergesellschaft der Bouygues SA, übernommen.

Nach der Ausgliederung und Stabilisierung von SMAC im ersten Jahr der Investition verfolgte OpenGate einen dreigleisigen Ansatz, um den Geschäftsbereich "Industrie" in den Jahren 2020 und 2021 zu veräußern, und erzielte die folgenden Ergebnisse:

März 2021: Axter (Membranengeschäft) wurde an IKO verkauft

April 2021: Skydôme (Geschäft mit Oberlichtern) wurde an Kingspan verkauft

Januar 2022: Résipoly (Geschäft mit Harzen) wurde an MAPEI verkauft

Nach der Veräußerung der Industrie-Geschäftsbereiche konnte sich SMAC auf sein Kerngeschäft "Travaux" (Installationen) konzentrieren, das bei der Übernahme ein ausgeglichenes EBITDA aufwies und durch die Umsetzung wichtiger operativer Initiativen bis Ende 2023 mehr als 32 Mio. EUR erreichen wird.

"SMAC ist ein großartiges Beispiel für unsere hochgradig kooperative Strategie in den Bereichen Origination, M&A und Operations", sagte Julien Lagrèze, Partner und Head of Europe bei OpenGate. "Ich möchte unserem M&A-Team unter der Leitung von Fabien Marcantetti, Managing Director, Xavier Lambert, Principal, und Damien Faujour, Senior Associate, sowie unserem Operations-Team unter der Leitung von Marc Veillas, Managing Director, und Stéphane Feldmann, Principal, danken. Ferner möchte ich den unschätzbaren Beitrag des SMAC-Managementteams für seine Bemühungen um einen vollständigen Turnaround des Unternehmens würdigen. Wir freuen uns darauf, das weitere Wachstum von SMAC zu beobachten, während es sein nächstes Kapitel mit CFJ aufschlägt."

Der CEO von SMAC, Franck Davoine, kommentierte: "Ich möchte OpenGate Capital für das Vertrauen und die Unterstützung seit 2019 und während der gesamten Entwicklung von SMAC hin zu einem soliden, profitablen und verantwortungsvollen Geschäftsmodell danken. Im Laufe der Jahre haben die Teams von OpenGate mit uns zusammengearbeitet und zur Erreichung unserer strategischen Ziele und letztlich zu unserer gesamten Wertschöpfung beigetragen. Unser Ziel ist es, unsere Dienstleistungen weiterhin an die sich verändernden Erwartungen unserer Kunden anzupassen und gleichzeitig unsere Position in wachsenden Märkten zu stärken. Wir konzentrieren uns besonders auf umweltfreundliche Bauprojekte, die eine Schlüsselrolle bei der Verhinderung der globalen Erwärmung spielen ein Bereich, in dem SMAC ein wichtiger Akteur ist. Die lebhaften Wachstumsaussichten von SMAC zeigen sich in unseren Plänen, mehr Mitarbeiter einzustellen, die sich an der Energiewende beteiligen und die Zukunft energieeffizienter Gebäudehüllen gestalten wollen."

Frédéric Jousset, Gründer von CFJ, fügte hinzu: "CFJ ist stolz darauf, mit einem 140 Jahre alten Marktführer und Innovator in der Branche zusammenzuarbeiten. Mit einer Geschichte, die sich über mehr als drei Jahrhunderte, zwei Kriege und eine weltweite Pandemie erstreckt, hat SMAC aufgrund der Stärke seines Humankapitals, seines umfassenden technischen Know-hows und seines guten Rufs in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit eine hervorragende Widerstandsfähigkeit bewiesen. Wir wollen immer weiter auf eine Milliarde Umsatz zusteuern, und das ist unser gemeinsames Ziel mit dem Managementteam der Gruppe."

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf den Erwerb und Betrieb von Unternehmen spezialisiert hat, um durch betriebliche Verbesserungen, Innovation und Wachstum neue Werte zu schaffen. Die 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles und hat eine europäische Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mehr als 40 Plattformakquisitionen in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

Über CFJ

CFJ ist eine Beteiligungsholding im Besitz von Frédéric Jousset, die sich auf Private Equity spezialisiert hat. CFJ hat ihren Sitz in Luxemburg und investiert ihr Eigenkapital in Industrie-, Dienstleistungs- oder Technologieunternehmen mit soliden Fundamentaldaten und starkem Wachstumspotenzial.

CFJ arbeitet eng mit den einzelnen Managementteams zusammen, um deren Visionen und ehrgeizige Projekte zu unterstützen.

Ziel von CFJ ist die Schaffung von Werten in Verbindung mit einer positiven Auswirkung auf Mensch und Umwelt durch langfristiges Kapital und eine eingehende strategische und operative Unterstützung der Portfoliounternehmen.

