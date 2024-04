Repsol: obskure Reuters-Meldung wirft Fragen auf!

Investition in einem Schlüsselmarkt! Wissen Großinvestoren mehr über das Vorhaben von Repsol?

Repsol (REP) ISIN ES0173516115

Pullback-Setup beim spanischen Öl- und Gaskonzern!

Rückblick

Die Repsol-Aktie liegt rund 7.5 Prozent im Halbjahresplus. Nach dem Jahreshoch am 8. April gab es einen Rücksetzer, der mit der heutigen Hammerkerze unter den 50er-EMA reichte. Interessant ist, dass das Wertpapier eine Stunde nach Börsenschluss deutlich über dem Tageshoch steht.

Repsol-Aktie: Chart vom 25.04.2024, Kürzel: REP, Kurs: 14.998 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Solange das heutige Hoch nicht nachhaltig unterschritten wird, bleiben wir für Repsol weiter bullisch und sind guter Dinge, das Jahreshoch bald wieder zu erreichen. Am morgigen Freitag könnten wir nach geeigneten Intraday-Setups in Long-Richtung Ausschau halten.

Mögliches bärisches Szenario

Schlusskurse unter dem heutigen Hoch würden bedeuten, dass das Setup nicht wie gewünscht funktioniert und wir erst einmal die Finger von der Aktie lassen sollten.

Meinung:

Der spanische Öl- und Gasmulti meldete heute vor Börsenbeginn, dass der Gewinn im ersten Quartal weniger stark als erwartet gesunken ist. Ursache war die erfolgreich arbeitende Industriesparte mit diversen Raffinerie- und Chemieunternehmen. Für die positive Entwicklung nach Börsenschluss liefert eine etwas seltsame Reuters-Meldung kurz vor dem Schlussgong noch die beste Erklärung. Demnach will Repsol eine Minderheitsbeteiligung an einem erneuerbaren Portfolio in den Vereinigten Staaten verkaufen, "um seine Präsenz in einem Land zu erweitern, das das Unternehmen als Schlüsselmarkt ansieht." Keine weiteren Details, kein Kommentar dazu. Auf der Repsol-Website: nada! Verdacht: Hier nutzen womöglich Großinvestoren den nachbörslichen Handel, weil sie schon ein bisschen mehr wissen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 18.26 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 76.05 Mio. EUR

Meine Meinung zu Repsol ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.reuters.com/business/energy/repsols-q1-adjusted-profit-falls-slightly-tops-expectations-2024-04-25/

Veröffentlichungsdatum: 25.04.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

