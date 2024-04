DJ Hugo Boss offen für Zukäufe

FRANKFURT (Dow Jones)-- Der Modekonzern Hugo Boss plant nach der Umsetzung einer neuen Strategie und der Rückkehr zu Umsatzwachstum Zukäufe. "Wenn wir als Firma in eine andere Größenordnung wachsen wollen, dann wäre das langfristig zum Beispiel auch über Zukäufe möglich. Und die Option halten wir uns offen", sagte Vorstandschef Daniel Grieder der Süddeutschen Zeitung. "Wir haben immer gesagt, wir wollen die Marke nicht überstrapazieren, auch Wachstum hat seine Grenzen". Er könne sich vorstellen, dass sich in Zukunft Optionen ergeben könnten.

"In der Branche ist momentan viel in Bewegung. Für viele Marken ist die Zeit herausfordernd", so Grieder. "Sollte sich etwas ergeben, dann sind wir grundsätzlich offen."

April 25, 2024

