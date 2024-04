Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Hyosung TNC unternimmt bedeutende Schritte in Richtung einer nachhaltigen Zukunft, indem es sich auf die Produktion von nachhaltigem biobasiertem BDO konzentriert. Butandiol (BDO) spielt als chemischer Stoff nicht nur bei der Herstellung von Elasthanfasern wie PTMG eine entscheidende Rolle, sondern auch in verschiedenen anderen Industriezweigen wie technischen Kunststoffen, biologisch abbaubaren Verpackungen, Schuhsohlen und industriellen Verbindungen.Die vollständige interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/de/9264451-hyosung-tnc-presents-a-new-paradigm-through-sustainable-bio-bdo-production/Die herkömmlichen BDO-Herstellungsverfahren sind jedoch aufgrund ihrer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen wie Kohle als Hauptrohstoff mit erheblichen Umweltproblemen verbunden. Als Reaktion darauf ging Hyosung 2023 eine Partnerschaft mit Geno ein, einem führenden Biotech-Unternehmen aus San Diego, das sich auf nachhaltige Materialien spezialisiert hat. Mit Hilfe der bewährten pflanzlichen GENO BDO-Technologie von Geno, die Zucker aus Zuckerrohr fermentiert, um fossile Brennstoffe wie Kohle zu ersetzen, will Hyosung sein Angebot an regen Bio Spandex-Produkten erweitern.Neben seiner nachhaltigen Marke regen, die bereits Polyester- und Nylonfasern aus recycelten PET-Flaschen und ausrangierten Fischernetzen anbietet, will Hyosung TNC nun auch den wachsenden Premium-Spandex-Markt mit biobasierten Spandex-Produkten anführen.Mit dem Einstieg in die biobasierte BDO-Produktion leistet Hyosung TNC nicht nur einen Beitrag zum Umweltschutz, sondern ebnet auch den Weg für eine nachhaltige industrielle Entwicklung. Sie bekräftigen ihr Engagement für eine verantwortungsvollere Unternehmensführung, indem sie diesen innovativen Ansatz vorstellen, der das Wesen des Umweltschutzes und des nachhaltigen industriellen Wachstums widerspiegelt.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2393393/regen_BIO_BDO.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2393389/regen_BIO_BDO_Application.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2393390/regen_BIO.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2393392/BIO_Image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hyosung-tnc-prasentiert-ein-neues-paradigma-durch-nachhaltige-bio-bdo-produktion-302127308.htmlPressekontakt:Hanna Chung,E-Mail: hanna.c@hyosung.com,Kontaktnummer: +82-2-707-7882Original-Content von: Hyosung TNC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174080/5766169