Markham, On (ots/PRNewswire) -Enghouse Video, ein weltweit führender Anbieter von hochmodernen Videotechnologielösungen, gab heute seine Partnerschaft mit SONIFI Health bekannt, die die virtuelle Pflege in Krankenhäusern verbessert.SONIFI Health ist ein führendes US-amerikanisches Unternehmen für Gesundheitstechnologie mit Sitz in Sioux Falls, South Dakota. Die neue Partnerschaft nutzt und integriert die Videoraumsystemtechnologie von Enghouse, um das Engagement von SONIFI Health für die Ausweitung von telemedizinischen Anwendungen und Systemoptimierungen im Krankenhausbereich zu unterstützen.Die VidyoRooms-Lösung von Enghouse, eine hochentwickelte Videokonferenztechnologie, die sowohl Software- als auch Hardware-Lösungen kombiniert, wurde vollständig in die interaktiven TV-Systeme von SONIFI Health integriert. Diese Integration bietet Videokonferenzen in bis zu 4K-Qualität, Sitzungen mit mehreren Teilnehmern und robuste Sicherheitsfunktionen, die die Einhaltung von Vorschriften im Gesundheitswesen gewährleisten.Enghouse Video bietet eine immersive Telemedizin-Plattform zur Unterstützung der interdisziplinären Zusammenarbeit, zur Verbesserung der Patientenergebnisse und zur Kosteneinsparung. Die Plattform ist flexibel und einfach und bietet die Zuverlässigkeit, Interoperabilität und Skalierbarkeit, die für das heutige Gesundheitswesen erforderlich sind. Eine wesentliche Stärke der Partnerschaft ist das Angebot an Back-End-Integrationen wie Patientenportale, medizinische Geräte, EMR, Tele-Sitting, Fernbeobachtung und -konsultation von Patienten."Krankenhäuser können den für sie richtigen Telemedizin-Partner wählen, und wir integrieren diese Lösung mit interaktivem Fernsehen", sagt Brian Nido, Vice President of Customer Success bei SONIFI Health. "Die Verwendung von Hardware und Systemen, die bereits in den Patientenzimmern vorhanden sind, hilft den Krankenhäusern, die Kosten zu senken und den Wert ihrer vorhandenen Investitionen zu maximieren, wovon sowohl die Ärzte als auch die Patienten profitieren."SONIFI Health und Enghouse Video arbeiten weiterhin eng zusammen, um die Telemedizinlösungen für Gesundheitseinrichtungen weiter zu verfeinern und zu verbessern. Diese Partnerschaft ist Ausdruck des gemeinsamen Engagements für die Nutzung von Technologien zur Schaffung intelligenterer Krankenhauszimmer und zur Verbesserung der Patientenversorgung im gesamten Spektrum der Gesundheitsversorgung.Informationen zu Enghouse Video Enghouse Video, Teil der Enghouse Interactive Division, ist eine Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited, einem vertikal ausgerichteten Software- und Dienstleistungsunternehmen, das an der Toronto Stock Exchange (TSX: ENGH). Durch hochsichere, skalierbare und flexible Cloud-basierte oder On-Premise-Dienste bieten wir eine der weltweit hochwertigsten und innovativsten Videoplattformen, um jede Anwendung oder Idee mit Video zu versehen. Von fortschrittlichen Videokonferenz- und Kollaborationstools bis hin zu modernstem Videomanagement für Unternehmen - Enghouse Video ist ein einzigartiger Akteur auf mehreren Märkten, einschließlich der Telemedizin. Erfahren Sie mehr unter www.enghousevideo.com, lesen Sie unseren Blog, oder folgen Sie uns auf Twitter unter @EnghouseVideo, auf LinkedIn und auf Facebook.Informationen zu SONIFI Health SONIFI Health ist ein marktführender Anbieter von interaktiver Technologie zur Einbindung von Patienten, die nachweislich die Ergebnisse der Patienten und die Produktivität des Personals verbessert. Die EHR-integrierte Plattform wurde entwickelt, um die Erfahrungen von Patienten und Angehörigen zu verbessern und gleichzeitig die Zufriedenheit der Mitarbeiter und die betriebliche Effizienz der Organisationen zu steigern. Als Teil von SONIFI Solutions, Inc. unterstützt das Unternehmen jährlich mehr als 300 Millionen Endbenutzererfahrungen. Erfahren Sie mehr unter sonifihealth.com.Enghouse Video Kontakt: Sylvain Awad, Direktor, Demand Generation, Enghouse Video, Teil der Enghouse Interactive Division, Sylvain.Awad@enghouse.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/enghouse-video-arbeitet-mit-sonifi-health-zusammen-um-fortschrittliche-telehealth-losungen-in-krankenhauszimmern-anzubieten-302128248.htmlOriginal-Content von: Enghouse Systems Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128815/5766172