KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur Affäre der AfD:

"Weidel und Chrupalla machen genau das, was sie anderen Politikern gern vorwerfen: Sie ducken sich weg und sitzen es aus. Vielleicht setzen sie darauf, dass der Skandal nur eine unangenehme Episode ist, die wieder vorbeigeht. Denn erst im September stehen die wirklich wichtigen Wahlen für die AfD an: in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Im Moment sieht es allerdings nicht danach aus. Denn auch wenn sich die AfD bei heftigem Gegenwind gern in der Wagenburg verschanzt - diesmal wird das nicht funktionieren. Denn viele der schärfsten Kritiker kommen auch von innen."