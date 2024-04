AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zur AfD

Was hat man schon alles ausprobiert gegen die AfD: Offensiv bekämpfen, ignorieren, mit Argumenten stellen. So richtig erfolgreich war das bislang alles nicht. Die Umfragewerte der in weiten Teilen rechtsextremistischen Partei stiegen oder blieben stabil. Doch nun wendet sich das Blatt. Nach langen Jahren der Schockstarre kommt der demokratische Rechtsstaat langsam ins Rollen und zeigt seine wehrhafte Seite. Die Anlässe dafür haben die AfD und ihre Vorfeld-Organisationen vorwiegend selbst geliefert./yyzz/DP/zb