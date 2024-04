DJ Bank of Japan hält Zinsen stabil und sieht Inflation weiter bei 2%

Von Megumi Fujikawa

TOKIO (Dow Jones)--Die Bank of Japan (BoJ) hat am Freitag ihr Zinsziel unverändert gelassen, einen Monat nach ihrer ersten Zinserhöhung seit 17 Jahren. Der Zinssatz liegt weiterhin in einer Spanne von 0 bis 0,1 Prozent. In ihrem Quartalsausblick äußerte die BoJ zudem die Ansicht, dass die Inflation in den nächsten drei Jahren wahrscheinlich bei etwa dem Ziel der Bank von 2 Prozent bleiben wird.

Bei ihrer vorherigen Sitzung im März hatte die japanische Notenbank beschlossen, die meisten ihrer Lockerungsmaßnahmen zu beenden, so auch die negativen Zinssätze und Kontrolle über die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen. Sie teilte seinerzeit mit, sie sei zuversichtlicher, dank des gesunden Lohnwachstums in letzter Zeit eine stabile Inflationsrate von 2 Prozent zu erreichen.

Im Gegensatz zur Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank, die voraussichtlich noch in diesem Jahr mit Zinssenkungen beginnen werden, diskutieren Marktbeobachter in Japan, wann - oder ob - die BoJ weitere Zinserhöhungen vornehmen könnte.

