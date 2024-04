© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images



Das von Microsoft unterstützte Cybersecurity-Unternehmen legte am Donnerstag ein starkes Debüt aufs Parkett der New Yorker Börse. Die Aktien legten um mehr als 15 Prozent zu. Dies brachte Rubrik eine Bewertung von 6,77 Milliarden US-Dollar ein. Der Kurs eröffnete bei 38,60 US-Dollar, deutlich über dem Ausgabepreis von 32 US-Dollar, und kletterte in der Spitze auf 40 US-Dollar. Das in Palo Alto, Kalifornien, ansässige Unternehmen, das ursprünglich unter dem Namen ScaleData bekannt war, bietet Datenlösungen für über 6100 Kunden, darunter namhafte Unternehmen wie Whirlpool, PepsiCo und die Investmentbank Goldman Sachs. Die schnelle Verbreitung von Cloud-Anwendungen für die Datenspeicherung …