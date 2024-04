Was glauben Sie, welche Rendite Berkshire Hathaway im Zeitraum von 1964 bis 2023 erzielte? 10.000 Prozent? Oder gar 100.000 Prozent? Kaum zu glauben, aber wahr: Das von Warren Buffett geführte Konglomerat erzielte in diesem Zeitraum eine Rendite von 4,4 Millionen Prozent. Der US-Aktienindex S&P 500 schaffte im gleichen Zeitraum nur ein Plus von rund 26.000 Prozent. Die von dem Altmeister kontrollierte Investmentgesellschaft erzielte somit ein Ergebnis, welches die Wertentwicklung des S&P ...

