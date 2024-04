Espace Real Estate AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende

Ordentliche Generalversammlung der Espace Real Estate Holding AG



26.04.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (SIX) und gemäss Art. 16 KR (BX)

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt

Auszahlung einer Dividende von CHF 6.00 pro Aktie aus Kapitaleinlagereserven (Vorjahr CHF 5.75)

Präsident und bestehende Mitglieder des Verwaltungsrats wiedergewählt

Nachhaltige und beständige Strategie hat sich bewährt und wird weiterverfolgt Zustimmung zu allen Anträgen des Verwaltungsrats

Die ordentliche Generalversammlung fand am 25. April 2024 im Landhaus Solothurn statt. Die Generalversammlung stimmte sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zu. Steueroptimierte Dividende aus den Kapitaleinlagereserven

Die Generalversammlung beschloss auf Antrag des Verwaltungsrats, eine gegenüber dem Vorjahr erhöhte Dividende aus Kapitaleinlagereserven von CHF 6.00 pro Namenaktie auszuzahlen (Vorjahr CHF 5.75). Sie ist verrechnungssteuerfrei und für Privatpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz auch einkommenssteuerfrei. Wahlen in den Verwaltungsrat und in den Vergütungsausschuss

Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats, Dr. Andreas Hauswirth (Präsident), Christoph Arpagaus, Anouk Marazzi, Stephan A. Müller und Ueli Winzenried, wurden für eine weitere Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats wurden zudem für eine Amtszeit von einem Jahr in den Vergütungsausschuss gewählt. Ausblick

Vor der Behandlung der offiziellen Traktanden berichteten der Präsident des Verwaltungsrats, Dr. Andreas Hauswirth, und der Vorsitzende der Geschäftsleitung, Lars Egger, den anwesenden Aktionärinnen und Aktionären über das vergangene Geschäftsjahr sowie über die aktuelle Weiterentwicklung der Gesellschaft. Die eingeschlagene Strategie von Espace hat sich bewährt und wird konsequent fortgesetzt. Demzufolge wird für das 2024 erneut ein solides Jahresergebnis erwartet. Verweise

Medienmitteilung, 26.04.2024 (PDF)

Impressionen von der Generalversammlung vom 25.04.2024 Wichtige Termine 05.09.2024 Publikation Halbjahresergebnis 2024

Weitere Auskünfte erteilen: Lars Egger Christian Froelicher Vorsitzender der Geschäftsleitung Leiter Finanzen / Mitglied der Geschäftsleitung 032 624 90 00 032 624 90 04 lars.egger@espacereal.ch christian.froelicher@espacereal.ch www.espacereal.ch www.espacereal.ch

Über Espace Die Espace Real Estate Holding AG (Espace) ist eine Immobiliengesellschaft mit Fokus auf die Kantone Bern, Solothurn, Aargau, Luzern und Schaffhausen. Das Immobilienportfolio von Espace im Gesamtwert von 820,0 Millionen Franken ist breit diversifiziert mit einem hohen Anteil Wohn- und verschiedenen kommerziellen Nutzungen und gewährleistet regelmässige, stabile Erträge. Mit eigenen Entwicklungs- und Sanierungsprojekten schafft Espace attraktive, bedarfsgerechte und nachhaltige Wohnräume und Gewerbeflächen und steigert laufend den Wert ihres Portfolios. Espace ist solid finanziert mit einer Eigenkapitalquote von 47,0 Prozent und lässt ihre Aktionäre über eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik an ihrem Erfolg teilhaben. Die Aktien der Espace werden auf den elektronischen Handelsplattformen der Berner Kantonalbank (OTC-X) und der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich gehandelt.

Ende der Adhoc-Mitteilung