Bis zum 2. Mai haben Anleger noch die Chance, sich bei dieser deutschen Bank hohe Zinsen für das Festgeld zu sichern. Danach dürfte das Geldhaus sein Angebot deutlich verschlechtern. Sollten Sparer noch schnell diese Möglichkeit nutzen, bevor es keine guten Angebote mehr am Markt gibt? Die Deutsche Pfandbriefbank ist in den meisten Kategorien beim Festgeld aktuell der Spitzenreiter am deutschen Markt. Obwohl das Geldhaus wegen der Gewerbeimmobilienkrise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...