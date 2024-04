DJ PTA-News: Montana Aerospace AG: bestimmt die Traktanden der ordentlichen Generalversammlung 2024

Reinach (pta/26.04.2024/07:00) - Pressemeldung Reinach (Aargau), 26 April 2024

Montana Aerospace AG bestimmt die Traktanden der ordentlichen Generalversammlung 2024

Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender, hochgradig integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrt-, E-Mobility- und Energieindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten, gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat die Tagesordnung für die ordentliche Generalversammlung am 21. Mai 2024 festgelegt hat.

Die ordentliche Generalversammlung 2024 findet am Dienstag, 21. Mai 2024, um 11:00 Uhr MESZ bei Walder Wyss AG, Seefeldstraße 123, 8034 Zürich (Schweiz) statt (Türöffnung um 10.30 Uhr MESZ, Beginn der Generalversammlung um 11.00 Uhr MESZ).

Stimmberechtigung Jene Aktionärinnen und Aktionäre, die am 25. April 2024 (bis 11:59 Uhr MESZ) im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragen sind, sind stimmberechtigt an der ordentlichen Generalversammlung und erhalten die Einladung zusammen mit dem Formular zur Anmeldung/Vollmachtserteilung auf dem Postweg. An jene Aktionärinnen und Aktionäre, die zwischen dem 25. April 2024 um 12:00 Uhr MESZ bis zum 10. Mai 2024 um 17:00 Uhr MESZ mit Stimmrecht in das Aktienbuch eingetragen werden, wird ein Nachversand der Einladung mit dem Formular zur Anmeldung/Vollmachtserteilung entrichtet. Ab 10. Mai 2024 um 17:01 Uhr MESZ bis zum 21. Mai 2024 werden keine Einträge in das Aktienbuch vorgenommen, die ein Stimmrecht an der ordentlichen Generalversammlung begründen würden. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien vor der ordentlichen Generalversammlung ganz oder teilweise verkaufen, verlieren ihre entsprechenden Stimmrechte.

Teilnahme und Vollmachten Die ordentliche Generalversammlung wird physisch durchgeführt. Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich teilnehmen können oder wollen, können ihr Stimmrecht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben lassen oder sich durch eine andere Person vertreten lassen.

Aktionärinnen und Aktionäre, die ihr Stimmrecht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, die Anwaltskanzlei Keller AG, Splügenstrasse 8, 8002 Zürich, ausüben lassen, haben hierzu wie folgt vorzugehen:

(a) Physischer Versand: Aktionärinnen und Aktionäre können das ausgefüllte und unterzeichnete Formular zur Vollmachtserteilung mit den Weisungen im Original entrichten an Computershare Schweiz AG, Generalversammlungen, Postfach, 4601 Olten, bis spätestens 16. Mai 2024 (eingehend). Bei einem späteren Eintreffen des ausgefüllten und unterzeichneten Formulars zur Vollmachtserteilung mit den Weisungen kann eine Berücksichtigung der Stimmabgabe nicht gewährleistet werden.

(b) Elektronisch: Alternativ ist es den Aktionärinnen und Aktionären möglich, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch die Bevollmächtigung sowie die jeweiligen Weisungen zu erteilen. Das dafür erforderliche persönliche Login ist im Formular zur Anmeldung/Vollmachtserteilung enthalten. Die Bevollmächtigung auf dem elektronischen Weg sowie Änderungen an elektronisch erteilten Weisungen sind bis spätestens 16. Mai 2024, 23:59 Uhr Uhr MESZ, zulässig.

Aktionärinnen und Aktionäre, die auf die Erteilung spezifischer Weisungen verzichten, erteilen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter durch dessen Bevollmächtigung die Weisung, ihre Stimmrechte im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates auszuüben. Dies gilt auf für den Fall, dass an der Generalversammlung über nicht angekündigte Anträge zu Verhandlungsgegenständen und/oder zu neuen Verhandlungsgegenständen abgestimmt werden sollte, die nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Wenn nach Erteilung von Vollmacht und Weisungen durch eine Aktionärin oder einen Aktionär an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter und vor dem 10. Mai 2024, 17:00 Uhr MESZ weitere Namenaktien mit Stimmrecht auf den Namen der jeweiligen Aktionärin oder des jeweiligen Aktionärs im Aktienbuch eingetragen werden, gelten die erteilten Weisungen auch für die neu auf den Namen dieser Aktionärin oder dieses Aktionärs im Aktienbuch eingetragenen Aktien.

Die Tagesordnung sieht wie folgt aus:

1. Genehmigung des Lageberichts und der Jahres- und Konzernrechnung 2023

2. Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023

3. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

4. Verwendung des Bilanzergebnisses

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

6. Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

6.1. Maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrates von dieser ordentlichen Generalversammlung bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

6.2. Maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024

7. Wahlen

7.1. Wahlen Verwaltungsrat

7.1.1. Wiederwahl von Michael Tojner als Co-Präsident und Mitglied des Verwaltungsrates

7.1.2. Wiederwahl von Thomas Williams als Co-Präsident und Mitglied des Verwaltungsrates

7.1.3. Wiederwahl von Christian Hosp als Mitglied des Verwaltungsrates

7.1.4. Wiederwahl von Markus Vischer als Mitglied des Verwaltungsrates

7.1.5. Wiederwahl von Helmut Wieser als Mitglied des Verwaltungsrates

7.2. Wahlen Nominierungs- und Vergütungsausschuss

7.2.1. Wiederwahl von Michael Tojner als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

7.2.2. Wiederwahl von Thomas Williams als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

7.2.3. Wiederwahl von Christian Hosp als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

7.3. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

7.4. Wahl der Revisionsstelle

8. Partielle Statutenrevision (Anpassung von Art. 30 Abs. 3 der Statuten betr. Regelung der Vergütungen an die Geschäftsleitung)

KOMMENDE Veranstaltungen [ 1 ] 8. Mai 2024 Interim Finanzreport - Q1 2024

21. Mai 2024 Generalversammlung 2024

15. August 2024 Interim Finanzreport - Q2 2024/Halbjahresbericht 2024

14 November 2024 Interim Finanzreport - Q3 2024

Head of M&A und Investor Relations Marc Vesely recte Riha Telefon: +43 664 61 26 261 E-Mail: ir@montana-aerospace.com

Ansprechpartner für die Presse Jürgen Beilein Telefon: +43 664 831 2 841 E-Mail: communication@montana-aerospace.com

Über Montana Aerospace AG Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 7.200 hochqualifizierte Mitarbeiter an 23 Standorten auf vier Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt, die Elektromobilität und die Energieindustrie von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

Haftungsausschluss Die hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Abwandlungen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

[ 1 ] Ausführliche Informationen finden Sie hier: https://www.montana-aerospace.com/investors/

Aussender: Montana Aerospace AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz Ansprechpartner: Marc Vesely Recte Riha Tel.: +41 62 7652505 E-Mail: m.vesely@montana-aerospace.com Website: www.montana-aerospace.com

ISIN(s): CH1110425654 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange

