DJ MÄRKTE ASIEN/Gute Stimmung an den Börsen - Yen rutscht weiter ab

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend mit Aufschlägen präsentieren sich die Börsen in Ostasien, während Australien die regionalen Verluste des Vortages nach der Feiertagspause nachholt. Gesucht sind tendenziell Technologiewerte, nachdem Microsoft und Alphabet mit ihren Geschäftsausweisen in den USA überzeugt haben. Dass Intel mit dem Ausblick enttäuscht, tut der positiven Stimmung keinen Abbruch. Dass sich die regionalen Börsen nach den schwachen US-Vorgaben so wacker schlagen, überrascht einige Marktbeobachter. Denn außer den positiv aufgenommenen Geschäftszahlen von Microsoft und Alphabet lassen sich wenig Treiber finden.

Das beherrschende Thema liefert die Bank of Japan, die mit ihren Entscheidungen den japanischen Aktienmarkt antreibt, gleichwohl einige Marktteilnehmer aber auch ratlos zurücklässt. Die japanische Notenbank hat ihr Zinsziel unverändert gelassen, einen Monat nach ihrer ersten Zinserhöhung seit 17 Jahren. Der Zinssatz liegt weiterhin in einer Spanne von 0 bis 0,1 Prozent. In ihrem Quartalsausblick äußerte die BoJ zudem die Ansicht, dass die Inflation in den nächsten drei Jahren wahrscheinlich bei etwa dem Ziel der Bank von 2 Prozent bleiben werde.

Bei ihrer vorherigen Sitzung im März hatte die japanische Notenbank beschlossen, die meisten ihrer Lockerungsmaßnahmen zu beenden. Doch hatten Anleger gerade mit Blick auf die aktuelle Yen-Schwäche etwas mehr falkenhafte Töne erwartet, zumal die BoJ ihre Inflationserwartungen für 2024 und 2025 anhob. Gleichzeitig senkte sie aber auch ihre kurzfristigen Wachstumsannahmen. Die Kernverbraucherpreise im Großraum Tokio stiegen derweil im April weniger deutlich als erwartet und blieben unter dem Inflationsziel der BoJ.

Während der Nikkei-225 mit den eher taubenhaften Äußerungen der BoJ um 0,8 Prozent auf 37.939 Punkte zulegt, rutscht der Yen deutlich ab und setzt seine Talfahrt auf den niedrigsten Niveaus seit 34 Jahren fort. Anleger hatten zuletzt auf weitere Zinsanhebungen spekuliert - auch um der Yen-Schwäche zu begegnen. Der Finanzminister zeigte sich besorgt über die negativen Effekte der Yen-Schwäche - mal wieder. Doch die verbalen Interventionen verpuffen.

In China klettert der HSI auf ein Fünfmonatshoch, der Index steigt um 2 Prozent. Cnooc ziehen nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen um 4,9 Prozent an, im Energiesektor gewinnen in der Folge PetroChina 3,1 Prozent. Guolian Securities schießen um 18 Prozent empor, die Gesellschaft will einen kontrollierenden Anteil an Minsheng Securities erwerben. Auf dem Festland gewinnt der Schanghai-Composite 0,8 Prozent. Händler sprechen von Zuflüssen aus Taiwan und Indien. Fuyao Glass Industry ziehen nach positiven Erstquartalszahlen um 7,7 Prozent an.

Der südkoreanische Kospi legt um 1,2 Prozent zu - gestützt von Halbleiter- und Werfttiteln. Händler sprechen von Schnäppchenjagden nach den Vortagesverlusten. So erholen sich im Technologiesektor SK Hynix um 3,6 Prozent und Samsung Electronics um 0,8 Prozent.

In Australien holt der Leitindex die Verluste des Vortages nach und büßt 1,2 Prozent ein. Nach der Ankündigung, den Wettbewerber Anglo American übernehmen zu wollen, fallen BHP um 4,4 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.587,20 -1,2% -0,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.014,11 +1,0% +12,7% 08:00 Kospi (Seoul) 2.659,11 +1,2% +0,1% 08:00 Schanghai-Comp. 3.076,92 +0,8% +3,4% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.627,73 +2,0% +0,7% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.286,62 -0,0% +2,0% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.573,86 +0,3% +7,9% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:44 Uhr % YTD EUR/USD 1,0722 -0,1% 1,0729 1,0717 -2,9% EUR/JPY 167,48 +0,3% 166,95 166,72 +7,6% EUR/GBP 0,8577 +0,0% 0,8573 0,8575 -1,1% GBP/USD 1,2502 -0,1% 1,2514 1,2498 -1,8% USD/JPY 156,20 +0,4% 155,60 155,60 +10,8% USD/KRW 1.377,40 +0,3% 1.372,71 1.372,93 +6,1% USD/CNY 7,0941 -1,1% 7,1715 7,2471 -0,1% USD/CNH 7,2608 +0,1% 7,2555 7,2665 +2,0% USD/HKD 7,8299 +0,0% 7,8281 7,8299 +0,3% AUD/USD 0,6528 +0,1% 0,6520 0,6520 -4,1% NZD/USD 0,5957 +0,2% 0,5948 0,5953 -5,8% Bitcoin BTC/USD 64.236,03 -0,8% 64.731,69 63.904,79 +47,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,87 83,57 +0,4% +0,30 +15,6% Brent/ICE 89,37 89,01 +0,4% +0,36 +16,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.335,29 2.332,03 +0,1% +3,26 +13,2% Silber (Spot) 27,58 27,44 +0,5% +0,14 +16,0% Platin (Spot) 923,62 918,65 +0,5% +4,97 -6,9% Kupfer-Future 4,57 4,52 +1,2% +0,06 +17,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

April 26, 2024 01:12 ET (05:12 GMT)

