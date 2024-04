Alphabet zeigt fantastisches Wachstum. Vor allem die Gewinne sprudeln und steigen sehr viel stärker, als die Börse dies erwartet hatte. Microsoft belegte, dass die hohen Investitionen in AI und das Cloud-Geschäft sich auszahlen. Umsatz und Gewinn lagen über den Schätzungen der Analysten. Enttäuschende Prognose von Intel. Auch im laufenden Quartal wird der Halbleiterhersteller nicht die Erwartungen der Wall Street erreichen, was nachbörslich zu Abschlägen führte.Der Aktienhandel in Asien strahlt am letzten Handelstag der Woche ...

