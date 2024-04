EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

TRATON GROUP startet erfolgreich ins Jahr 2024 und steigert Umsatz, Ergebnis und Rendite



26.04.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





IR-Mitteilung TRATON GROUP startet erfolgreich ins Jahr 2024 und steigert Umsatz, Ergebnis und Rendite Umsatz der TRATON GROUP legt im ersten Quartal 2024 um 5 % auf 11,8 Mrd € zu

Bereinigtes Operatives Ergebnis wächst um 171 Mio auf 1.106 Mio €

Bereinigte Operative Rendite steigt um 1 Prozentpunkt auf 9,4 %

Auftragseingang sinkt um 3 % auf solides Niveau von 66.400 Bestellungen

Absatz mit 81.100 Fahrzeugen um 4 % unter dem Vorjahreswert München, 26. April 2024 - Die TRATON GROUP ist erfolgreich ins Jahr 2024 gestartet und hat trotz leichtem Absatzrückgang sowohl den Umsatz als auch das bereinigte Operative Ergebnis sowie die bereinigte Operative Rendite im ersten Quartal gesteigert. Die Marken der TRATON GROUP haben von Januar bis März insgesamt 81.100 Fahrzeuge abgesetzt, ein leichter Rückgang von 4 % gegenüber dem Vorjahreswert (3M 2023: 84.600). Gleichzeitig wuchs der Umsatz dank eines vorteilhaften Produkt- und Marktmixes und einer verbesserten Preisdurchsetzung um 5 % auf 11,8 (3M 2023: 11,2) Mrd €. Das Vehicle-Services-Geschäft trug mit einem Anteil von 19 % (3M 2023: 20 %) am Gesamtumsatz wesentlich zum Unternehmenserfolg bei. Der Auftragseingang erreichte im ersten Quartal ein solides Niveau von 66.400 (3M 2023: 68.500) Fahrzeugen, und ging damit nur leicht um 3 % zurück. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Absatz (Book-to-bill Ratio) betrug im ersten Quartal 0,8. Der Absatz lag somit über dem Auftragseingang, wodurch sich der Auftragsbestand weiter normalisierte. Das bereinigte Operative Ergebnis lag mit 1.106 (3M 2023: 935) Mio € signifikant über dem Vorjahresniveau. In Relation zum um 5 % gestiegenen Umsatz ergab sich im ersten Quartal 2024 eine um 1 Prozentpunkt gestiegene bereinigte Operative Rendite von 9,4 %. Christian Levin, CEO der TRATON GROUP: "Wir als TRATON GROUP haben im ersten Quartal unter Beweis gestellt, dass wir immer besser mit Marktschwankungen umgehen und auch unter schwächeren Marktbedingungen weiterhin eine sehr gute Profitabilität erzielen können. Die Nachfrage im europäischen Lkw-Geschäft hat sich zuletzt weiter normalisiert. Unser Vehicle-Services-Geschäft bleibt weiterhin sehr stark und ist eine verlässliche Stütze für uns. Insgesamt haben unsere Marken im ersten Quartal hervorragend gearbeitet und ihre Kunden mit modernsten Fahrzeugen unterstützt. Scania zeigt mit einer bereinigten Operativen Rendite von 14,3 % eine beeindruckende Profitabilität. Den rückläufigen Auftragseingang in Europa konnte Scania durch sehr starke Zuwächse in Brasilien mehr als ausgleichen. MAN hat im ersten Quartal eindrucksvoll gezeigt, wie resilient die Marke nach der erfolgreichen Restrukturierung ist. Zwar ging der Absatz um 12 % zurück, dennoch konnte MAN die bereinigte Operative Rendite um 2,1 Prozentpunkte auf 7,9 % steigern. Navistar hat den Auftragseingang um 10 % gesteigert und macht nach anfänglichen Verzögerungen beim Hochlauf des neuen Schulbusses gute Fortschritte, was der Marke im zweiten Quartal zugutekommen wird. Volkswagen Truck & Bus hat den Auftragseingang gar um 31 % gesteigert und mit 11 % abermals eine sehr starke bereinigte Operative Rendite erzielt. Wir sind überzeugt, als Gruppe unseren erfolgreichen Kurs im weiteren Jahresverlauf fortsetzen zu können." Dr. Michael Jackstein, CFO und CHRO der TRATON GROUP: "Die TRATON GROUP ist erfolgreich ins Jahr 2024 gestartet. Das macht unsere um 1 Prozentpunkt auf 9,4 % verbesserte bereinigte Operative Rendite deutlich. Und das, obwohl in Europa das Lkw-Geschäft zuletzt etwas an Fahrt verloren hat. Dies konnten wir aber zum großen Teil durch die positive Marktentwicklung in Südamerika ausgleichen. Es gelingt uns immer besser, regionale Schwankungen abzufedern. Unsere Zusammenarbeit in der Gruppe entwickelt sich auf allen Ebenen sehr gut. Das macht TRATON nicht nur wetterfest, sondern bildet auch das Fundament für unseren künftigen Erfolg. Wir bleiben auch für den weiteren Jahresverlauf zuversichtlich und bestätigen daher unsere Prognose für 2024. Bei Absatz und Umsatz gehen wir weiterhin von einer Entwicklung zwischen -5 und +10 % aus. Die bereinigte Operative Rendite erwarten wir weiterhin in einer Bandbreite von 8,0 bis 9,0 %. Den Netto-Cashflow des Geschäftsfelds TRATON Operations prognostizieren wir in einer Bandbreite zwischen 2,3 und 2,8 Mrd €."

Die wichtigsten Finanzkennzahlen der TRATON GROUP: 3M 2024 3M 2023 Veränderung TRATON GROUP Auftragseingang 66.434 68.470 -3% davon Lkw 53.034 53.610 -1% davon Busse 8.151 7.771 5% davon MAN TGE 5.249 7.089 -26% Absatz 81.148 84.587 -4% davon Lkw 68.772 70.208 -2% davon Busse 5.032 7.618 -34% davon MAN TGE 7.344 6.761 9% 3M 2024 3M 2023 Veränderung TRATON GROUP Umsatz (in Mio €) 11.798 11.186 5% Operatives Ergebnis (in Mio €) 1.057 834 223 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 1.106 935 171 Operative Rendite (bereinigt) (in %) 9,4 8,4 1,0 ppt TRATON Operations Umsatz (in Mio €) 11.477 10.940 5% Operatives Ergebnis (in Mio €) 1.139 987 152 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 1.188 987 201 Operative Rendite (bereinigt) (in %) 10,4 9,0 1,3 ppt Netto-Cashflow (in Mio €) 438 737 -299 TRATON Financial Services Umsatz (in Mio €) 453 352 29% Ergebnis vor Steuern (in Mio €) 63 -20 83 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 63 82 -19 Operative Rendite (bereinigt) (in %) 13,9 23,3 -9,3 ppt



Webcast für Presse und Analysten Zu den Ergebnissen der ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2024 der TRATON GROUP findet am 26. April von 10.00 bis 11.00 Uhr ein Webcast mit Christian Levin, CEO der TRATON GROUP, und Dr. Michael Jackstein, CFO und CHRO der TRATON GROUP, statt. Sprache im Webcast ist Englisch. Nach der Präsentation folgen eine Q&A für Analysten sowie im Anschluss eine Fragerunde für Journalisten. Die Veranstaltung wird hier übertragen:

https://ir.traton.com/en/financial-dates-events/ Eine aufgezeichnete Version des Webcast wird nach der Veranstaltung verfügbar sein. Die Zwischenmitteilung 3M 2024 und die entsprechende Analysten / Investoren Präsentation finden Sie auf der TRATON Investor Relations Internetseite .

Kontakt Ursula Querette

Head of Investor Relations

T +49 152 02152400

ursula.querette@traton.com Thomas Paschen

Investor Relations

T +49 170 9073494

thomas.paschen@traton.com TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

www.traton.com Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world.": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.



26.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com