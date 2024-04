ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage deutlich aufgestockt. Analyst Jo Barnet-Lamb hob es am Freitag in Reaktion auf den Quartalsbericht nun von 48 auf 53 Euro an und beließ seine Einstufung auf "Buy". Das erste Quartal sei stark gewesen und der Bericht klar positiv zu werten, so der Experte. Es herrsche Ergebnisoptimismus trotz steigender Investitionen in Korea. In seiner letzten Studie hatte Barnet-Lamb Delivery Hero als als "Top E-Food Pick" bezeichnet, also als erste Wahl unter den Internetwerten beim Thema Essen./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2024 / 02:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2024 / 02:24 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken