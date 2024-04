In einem beispiellosen Gerichtsbeschluss gab ein russisches Gericht die Anweisung zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten einer großen amerikanischen Bank in Russland, die auf rund 439,5 Millionen US-Dollar geschätzt werden. Dies umfasst sowohl liquide Mittel als auch bewegliches und unbewegliches Eigentum der Bank in Russland. Mittelpunkt des Rechtsstreits ist ein Konflikt um eingefrorene Gelder, die aus den Sanktionen nach dem Einmarsch in die Ukraine resultieren. Die US-amerikanischen Gesetze verhindern, dass beide betroffenen Banken Zugriff auf die genannten Fonds haben. Erst vor kurzem reichte die staatseigene Bank Klage gegen die amerikanische Bank ein, mit dem Ziel, die gleiche Summe der Vermögenswerte in Russland einzufrieren, und warf ihr vor, ohne eine Entschädigung für die blockierten Mittel das Land verlassen [...]

