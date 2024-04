Rund 5 Prozent gewinnt die BYD Aktie aktuell an der Börse in Hongkong. Der Aktienkurs des chinesischen Automobilkonzerns hat sich mit der Aufwärtsbewegung wieder an starke charttechnische Hindernisse heran gewagt, die seit Dezember 2023 weitere Kursgewinne verhindert haben. Aktuell ist mit einem Kurs von 213,80 Hongkong-Dollar das obere Ende des charttechnischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...