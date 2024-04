DJ PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: Geschäftsjahr 2023 unbefriedigend - 2024 mit positiver Entwicklung

26.04.2024

Der Konzernumsatz der POLYTEC GROUP betrug im Geschäftsjahr 2023 EUR 636,0 Mio. und lag um 5,8% bzw. EUR 34,6 Mio. über dem Vorjahr (EUR 601,4 Mio.).

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2023 ging das Management der POLYTEC GROUP in ihrem Ausblick für das Gesamtjahr noch von einem höheren Umsatzziel aus. Die Markterholung und zahlreiche Projektneuanläufe führten im ersten Halbjahr im Vergleich zur Vorjahresperiode auch zu deutlich höheren Umsatzzahlen. Im Gegensatz dazu waren im dritten Quartal kurzfristig Reduktionen in den Abrufmengen aufgetreten. Aufgrund der gebremsten Umsatzentwicklung wurde die ursprünglich geäußerte Umsatzerwartung zurückgenommen.

In seinem Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 geht das Management der POLYTEC Holding AG aus heutiger Sicht von einem geplanten Umsatz in der Größenordnung von EUR 660 Mio. bis EUR 710 Mio. aus und strebt eine EBIT-Marge von rund 2% bis 3% an. Die steigende Umsatzentwicklung wird durch das Hochfahren von neuen Projekten gestärkt, die eine Folge der hohen Auftragseingänge der Vorjahre sind.

Geschäftsentwicklung im Jahr 2023

* Konzernumsatz betrug EUR 636,0 Mio. (2022: EUR 601,4 Mio.)

* EBITDA belief sich auf EUR 26,6 Mio., (2022: EUR 33,2 Mio.)

* EBITDA-Marge 4,2% (2022: 5,5%)

* EBIT betrug EUR -6,7 Mio. (2022: EUR 0,7 Mio.)

* EBIT-Marge -1,1% (2022: 0,1%)

* Ergebnis nach Steuern EUR -14,1 Mio. (2022: EUR -2,2 Mio.)

* Ergebnis je Aktie EUR -0,64, Dividendenvorschlag: keine Dividende für GJ 2023

* Eigenkapitalquote bei 41,4%(2022: 43,0%)

* Nettofinanzverbindlichkeiten betrugen EUR 79,5 Mio. (2022: EUR 59,8 Mio.)

* Beschäftigte (inkl. Leihpersonal, FTE-Vollzeitäquivalente) per 31.12.2023: 3.835 (3.510)

Im Marktbereich Passenger Cars & Light Commercial Vehicles erhöhte sich der Umsatz im Geschäftsjahr 2023 um 6,0% bzw. EUR 26,8 Mio. auf EUR 470,6 Mio. (Vorjahr: EUR 443,8 Mio.). Der Anteil des für die POLYTEC GROUP umsatzstärksten Marktbereichs blieb mit 74,0% auf dem hohen Vorjahresniveau (73,8%).

Der Umsatz im Marktbereich Commercial Vehicles stieg im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 um 9,9% bzw. EUR 9,9 Mio. auf EUR 109,5 Mio. und lag damit seit 2020 wieder im dreistelligen Bereich. Der Anteil des Marktbereichs Commercial Vehicles am Konzerngesamtumsatz stieg von 16,6% auf 17,2%.

Der Umsatz im Marktbereich Smart Plastic & Industrial Applications ging im Geschäftsjahr 2023 leicht um 3,6% bzw. EUR 2,1 Mio. von EUR 58,0 Mio. auf EUR 55,9 Mio. zurück. Die Abrufe eines wesentlichen Kunden waren - wie bereits im Vorjahr - auch während des Jahres 2023 unter den Erwartungen geblieben.

Das EBITDA der POLYTEC GROUP belief sich im Geschäftsjahr 2023 auf EUR 26,6 Mio. (Vorjahr: EUR 33,2 Mio.). Die EBITDA-Marge reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Prozentpunkte von 5,5% auf 4,2%. Die erfolgreichen Auftragsakquisen der Vorjahre führten im Verlauf des Geschäftsjahres 2023 insbesondere in zwei Werken zu einer Aggregation bei Neuanläufen. Diese belasteten zusammen mit den Lieferverzögerungen bei dringend benötigten neuen Fertigungsanlagen die operative Effizienz.

Die während des Sommers zur Verbesserung der operativen Effizienz eingeleiteten Maßnahmen zeigten punktuell ihre positive Wirkung, jedoch beeinträchtigten wesentliche Mehrkosten durch Zusatzschichten, erhöhten Personalstand und anderer Sonderaufwendungen die Ertragslage des Konzern während des gesamten Geschäftsjahres 2023.

Das EBIT der POLYTEC GROUP betrug im Geschäftsjahr 2023 EUR -6,7 Mio. (Vorjahr: EUR 0,7 Mio.) und lag somit seit dem "Lehman-Jahr" 2009 erstmals im negativen Bereich. Die EBIT-Marge ging im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Prozentpunkte von 0,1% auf -1,1% zurück. Dass die Erreichung eines positiven operativen Ergebnisses für das gesamte Geschäftsjahr 2023 eine Herausforderung darstellt, darauf hatte das Management der POLYTEC GROUP in den unterjährigen Quartalsberichten wiederholt hingewiesen.

Das Finanzergebnis der POLYTEC GROUP betrug EUR -9,1 Mio. (Vorjahr: EUR -3,1 Mio.), der Anstieg war eine Folge des höheren Zinsniveaus. Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf EUR -14,1 Mio. (Vorjahr: EUR -2,2 Mio.). Das Ergebnis je Aktie betrug EUR -0,64 (Vorjahr: EUR -0,10). Vorstand und Aufsichtsrat der POLYTEC Holding AG werden der Hauptversammlung vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2023 keine Dividende auszuschütten.

Die Bilanzsumme des Konzerns betrug zum 31. Dezember 2023 EUR 533,0 Mio. und reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahresbilanzstichtag um EUR 18,2 Mio. bzw. 3,3%. Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag 2023 41,4% und lag damit um 1,6 Prozentpunkte unter jener des Vorjahres. Sie weist seit vielen Jahren ein solides Niveau auf.

Die Nettofinanzverbindlichkeiten erhöhten sich gegenüber dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 um 33,1% bzw. EUR 19,8 Mio. auf EUR 79,5 Mio. Die Gearing-Ratio (Verschuldungsgrad) stieg im Vergleich zum Jahresende 2022 von 0,25 auf 0,36.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 waren in der POLYTEC GROUP 3.835 Personen (inklusive Leihpersonal) beschäftigt. Der Stand an Beschäftigten lag damit um 9,3% bzw. 325 über dem Vorjahresniveau (3.510 Beschäftigte).

Ausblick Geschäftsjahr 2024

Das Management der POLYTEC Holding AG geht für das Geschäftsjahr 2024 aus heutiger Sicht von einem geplanten Umsatz in der Größenordnung von EUR 660 Mio. bis EUR 710 Mio. aus und strebt eine EBIT-Marge von rund 2% bis 3% an.

Die steigende Umsatzentwicklung wird durch das Hochfahren von neuen Projekten gestärkt, die eine Folge der hohen Auftragseingänge der Vorjahre sind.

Die POLYTEC GROUP rechnet im Geschäftsjahr 2024 für Europa mit PKW-Produktionszahlen in etwa auf dem Vorjahresniveau. Während bei der Produktion von schweren Nutzfahrzeugen mit leicht rückläufigen Mengen gerechnet wird, werden im Marktbereich Smart Plastic & Industrial Applications steigende Abrufzahlen erwarten.

Das Erreichen dieses Ausblicks unterliegt jedoch Unsicherheiten. Die Automobilindustrie ist weiterhin durch ein volatiles Marktumfeld, eine unsichere Nachfrageentwicklung und die generelle Transformation Richtung Elektro-Mobilität geprägt.

Die Ertragslage der POLYTEC GROUP im Geschäftsjahr 2024 wird durch das hohe Niveau der Lohn- und Sachkosten belastet, welches in der Prognose bereits berücksichtigt ist. Im Vorjahr eingeleitete Maßnahmen zur operativen Effizienzsteigerung, insbesondere für zwei Werke, zeigen bereits Verbesserungen. Deren volle ergebniswirksame Umsetzung kann jedoch noch Zeit in Anspruch nehmen. Insgesamt ist nach dem zweiten Halbjahr 2023 (EBIT: -7,0 Mio.) im ersten Quartal 2024 eine Verbesserung der Ertragslage zu erwarten.

Mittelfristig sieht sich die POLYTEC GROUP strategisch sehr gut aufgestellt, um den Wandel im Automobilsektor für sich in steigenden wirtschaftlichen Erfolg umwandeln zu können. Das hohe Volumen von in den letzten Geschäftsjahren erhaltenen Neuaufträgen zeigt, dass die POLYTEC GROUP mit ihrem Produktportfolio, insbesondere im Bereich der Elektro-Mobilität, aber auch außerhalb des Automobilsektors, über eine sehr gute Marktpositionierung verfügt und für die Zukunft zuversichtlich ist.

Der Jahresfinanzbericht, der ESEF-Bericht und der Geschäftsbericht der POLYTEC Holding AG zum Stichtag 31. Dezember 2023 sind auf der Website des Unternehmens unter Investor Relations, Publikationen zum Download bereitgestellt.

https://www.polytec-group.com/investor-relations/publikationen

Aussender: POLYTEC HOLDING AG Adresse: Polytec-Straße 1, 4063 Hörsching Land: Österreich Ansprechpartner: Paul Rettenbacher Tel.: +43 7221 701 292 E-Mail: paul.rettenbacher@polytec-group.com Website: www.polytec-group.com

ISIN(s): AT0000A00XX9 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

