SHIB Kurs: Explosive Woche für Shiba Inu - jetzt einsteigen?

In den letzten 24 Stunden steigt Shiba Inu moderat um 2,5 Prozent. Doch schauen wir uns die 7-Tage-Performance an, offenbart sich eine gewisse Stärke. Denn in diesem Zeitraum pumpte Shiba Inu um mehr als 15 Prozent. Kein höher bewerteter Coin war in diesem Zeitraum besser. Zum Vergleich gab es beim Bitcoin einen moderaten Wertzuwachs von rund 3 Prozent, während der wertvollste Meme-Coin DOGE sogar nur seitwärtslief. Shiba Inu wird stark nachgefragt - sollten Anleger also jetzt SHIB kaufen?

Shiba Inu pumpt 15 Prozent: Was jetzt?

Nach einem beeindruckenden Kurssprung Ende Februar, der Shiba Inu (SHIB) auf seinen höchsten Stand seit Dezember 2021 trieb, erlebte der zweitgrößte Meme-Coin nach Marktkapitalisierung eine Korrektur von 50 Prozent. Trotz dieses Rückgangs konnte sich SHIB zuletzt wieder stabilisieren. Diese Erholung fällt zusammen mit der Ankündigung einer bedeutenden Weiterentwicklung: Shibarium, die Layer-2-Skalierungslösung von Shiba Inu, plant nämlich eine Hardfork, die am 2. Mai live gehen soll.

Shiba Inu (SHIB) Teases Hardfork To Unlock New Capabilities, Price Reacts https://t.co/joFUNa4K0D - Crypto Mak (@crypto__mak) April 26, 2024

Diese Aktualisierung soll also entscheidende Features einführen, die das Nutzererlebnis verbessern. Zusätzlich zur technischen Fortentwicklung und dem viralen Hype um SHIB ist die weitere Adoption dieser Plattform entscheidend. Mit einer Bewertung von 15 Milliarden US-Dollar stehen die Zeichen auf Wachstum, vorausgesetzt das Entwicklerteam kann die notwendige breitere Akzeptanz fördern. Denn dies ist eben erforderlich bei einer ambitionierten Bewertung.

Shiba Inu Alternative: Letzte Chance bei 100x Solana-Meme-Coin?

Doch auch kleinere Meme-Coins bieten Chancen. Slothana ist ein neuer Memecoin im Solana-Netzwerk. Da der Presale bald endet und das Projekt einen erfolgreichen Handelsstart auf dezentralisierten und zentralisierten Börsen anstrebt, könnte hier die Dynamik zunehmen. Der neue Meme-Coin hat bereits im Presale über 15 Millionen US-Dollar eingesammelt, was auf ein starkes Investoreninteresse hindeutet.

Der Erfolg von Slothana spiegelt sich auch in der schnell wachsenden Community dank dem innovativen "Send-to-Presale"-Ansatz wider, bei dem Investoren Solana direkt an eine spezifische Wallet senden, um Slothana-Token zu erhalten. Diese Methode hat bereits anderen Projekten zu schnellem Kapitalzugang verholfen und erleichtert Anlegern den Einstieg. Rund 25.000 Krypto-Fans folgen mittlerweile schon dem offiziellen Account auf X.

Slothana nicht verpassen!

Das MemeCoin-Segment ist zwar hochspekulativ und oft gesättigt, doch Slothana hebt sich durch effektives Marketing und die starke Einbindung der Community ab. Mit der bevorstehenden Listung sowohl auf DEX als auch auf CEX steht Slothana kurz davor, den Früh-Investoren erste Gewinne zu generieren.

Wer noch vom Airdrop profitieren und den günstigen Einstiegspreis nutzen möchte, sollte sich beeilen. Denn in 72 Stunden endet der Presale von SLOTH.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.