NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 US-Dollar belassen. Microsoft bleibe sein "Top Pick" in puncto Künstliche Intelligenz (KI), schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den am Donnerstagabend veröffentlichten Quartalszahlen./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2024 / 01:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2024 / 01:00 / ET

US5949181045