Die Finanzwelt richtet ihre Augen auf die bevorstehenden Ergebnisse von Microsoft Corp. und Alphabet Inc. Nachdem eine andere große Technologieplattform hohe Investitionskosten angekündigt hat, stehen die Aktien von Microsoft und Alphabet in einem besonders kritischen Licht. Insbesondere das Thema Künstliche Intelligenz (KI) hat die Erwartungen an beide Unternehmen hochgetrieben. Während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...