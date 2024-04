Bonn (www.anleihencheck.de) - Das britische BIP ist im Februar um 0,1 Prozent gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.Der Januarwert sei von 0,2 auf 0,3 nach oben revidiert worden. Damit könnte die technische Rezession des letzten Halbjahres im ersten Quartal 2024 enden.Der PMI der Dienstleistungen sei im März mit 53,1 Punkten den vierten Monat in Folge im expansiven Bereich geblieben, der Industrie-PMI auf 50,3 Zähler geklettert und deute damit erstmals seit anderthalb Jahren in Richtung Wachstum. ...

