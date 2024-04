Das internationale Kaffeespezialitäten-Event findet im BEXCO, Busan, statt und ist das erste derartige Event in Asien

Die World of Coffee World Barista Championship Busan findet vom 1. bis 4. Mai im BEXCO statt.

Im Mai treffen sich im BEXCO in Busan internationale Kaffeeexperten und Baristas.

Die World of Coffee World Barista Championship Busan findet vom 1. bis 4. Mai im BEXCO, Busan statt. (Grafik: EXPORUM)

Vom 1. bis 4. Mai 2024 treffen sich Experten aus der Kaffeespezialitätenbranche aus aller Welt im BEXCO, Busan, zur ersten World of Coffee in Asia. Im Rahmen dieses Events findet auch die 2024 World Barista Championship statt, bei der die besten Baristas aus der ganzen Welt zusammenkommen. Die Specialty Coffee Association (SCA) arbeitet mit dem Gastgeber Busan Metropolitan City und dem Veranstalter EXPORUM zusammen, um mit Unterstützung des Präsentationslandes 2024, Indonesien, die World of Coffee erstmals in Busan zu veranstalten und damit einen wichtigen Meilenstein für die asiatische Kaffee-Community zu setzen. Es werden über 20.000 Besucher aus der ganzen Welt erwartet, darunter 12.000 Fachleute aus mehr als 70 Ländern, die nicht nur zur Veranstaltung, sondern auch zur Belebung der lokalen Wirtschaft beitragen sollen.

An der "World of Coffee 2024" werden über 280 einheimische und internationale Kaffeeunternehmen teilnehmen und Produkte, Technologien und Dienstleistungen rund um den Kaffee präsentieren, unter anderem in der Ausstellung "Roaster Village", wo einheimische und internationale Röstereien und Marken vorgestellt werden. Außerdem werden Aktivitäten wie das Networking mit Kaffee-Enthusiasten aus aller Welt in der "SCA Community Lounge", das Probieren und Bewerten verschiedener einheimischer und internationaler Kaffeesorten im "Cupping Room" und die Teilnahme an Seminaren zum Kennenlernen und zur Förderung neuer Kaffeekulturen angeboten. So wird mit dem internationalen Kaffee-Event eine Plattform für vielfältige Erfahrungen und Trends geschaffen.

Die World Barista Championship kehrt nach sieben Jahren nach Korea zurück, wo sie das letzte Mal auf der Cafe Show Seoul stattfand. Die Teilnehmer stellen ihr Können bei der Zubereitung innovativer Getränke auf Espressobasis in den Bereichen Espresso, Milch und Signature Drinks unter Beweis, und die innovativen Ansätze und Tools, die auf der Bühne zum Einsatz kommen, haben weitreichende und nachhaltige Auswirkungen auf die Branche.

Yannis Apostolopoulos, President der Specialty Coffee Association, die die "World of Coffee World Barista Championship Busan 2024" ausrichtet, brachte die Erwartung zum Ausdruck, dass diese Veranstaltung ein wichtiger Ausgangspunkt für die Entwicklung der koreanischen Kaffeeindustrie und ein neues Kapitel für die "World of Coffee Asia" sein wird, um die kulturelle und zukünftige Landschaft des asiatischen Kaffeemarktes zu gestalten.

Frühbucher-Tickets sind bis zum 28. April auf der offiziellen Website der World of Coffee Asia erhältlich. Danach sind die Tickets nur noch auf der Messe erhältlich. Für die Registrierung als Aussteller und für Eintrittskarten besuchen Sie bitte: https://asia.worldofcoffee.org/

[Referenz] "World of Coffee World Barista Championship Busan 2024" Übersicht

Titel: World of Coffee World Barista Championship Busan 2024

Zeitplan: 1. (Mi) 4. (Sa) Mai 2024, 4 Tage, 10:00~17:00

Veranstaltungsort: Exhibition Center 1, BEXCO, Busan, Republik Korea

Eigentümer: Specialty Coffee Association (SCA)

Ausgerichtet von: Busan Metropolitan City

Organisiert von: Busan Technopark, EXPORUM

