Stock market display in the city Die Angebote der Online-Broker verändern sich immer wieder, sowohl Umfang als auch Gebühren. Der Wettbewerb ist hart und die Unterschiede zwischen den Brokern können größer ausfallen. Hier ist Teil 1 unseres großen Angebotschecks. Die Ordergebühren beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren werden oft unterschätzt, weil sie bei Online-Brokern ohnehin sehr gering ausfallen. Wer aber viel handelt, weiß, dass sich auch niedrige Kosten summieren können. Es lohnt sich also ...

