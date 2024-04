Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) reagierte am Donnerstag auf die Bekanntgabe des Quartalsberichtes mit einem deutlichen Kursgewinn von mehr als +8%. Zum heutigen Börsenstart gewinnt sie leicht und steht aktuell bei 16,70 €. Der Chart zeigt, dass die Aktie sich seit Oktober in einem langfristigen Aufwärtstrend befindet - allein seit März beträgt der Kursanstieg +34%. Damit liegt der Kurs wieder auf dem Niveau von Anfang 2018. Was ist weiterhin ...

