Die Hensoldt-Aktie verzeichnet ein leichtes Plus von 0,85% im Wochenvergleich, trotz turbulenter Phasen, und steht zum aktuellen Zeitpunkt bei 38,04 €. Die Lage am Aktienmarkt spiegelt sich in Gewinnmitnahmen und kurzzeitigen Kursrallyes wider, wobei die Aktie sich bis auf 39,30 € verbessern konnte. Doch anstatt eine Attacke auf die 40-Euro-Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...