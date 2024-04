PARIS (dpa-AFX) - Die Verbraucher in Frankreich sind etwas weniger zuversichtlich geworden. Das Konsumklima fiel im April um einen Punkt auf 90 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris bekannt gab. Analysten hatten im Schnitt hingegen einen Anstieg auf 92 Punkte erwartet. Der Indikator liegt weiter deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten.

Im Detail bewerteten die Verbraucher ihre finanzielle Situation schlechter. Auch der Lebensstandard wurde etwas ungünstiger bewertet. Die Angst vor Arbeitslosigkeit ging allerdings ebenfalls etwas zurück./bgf/mis