TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die größeren asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag dank robuster US-Quartalsberichte wieder zugelegt. Damit setzte sich das Hin und Her der Vortage fort. Auf Wochensicht lagen die Märkte der Region Asien-Pazifik unterdessen im Plus.

Erneut setzten US-Quartalszahlen Akzente. "Nach Börsenschluss legten die Google -Mutter Alphabet und Microsoft ihre Quartalsergebnisse vor und begeisterten die Anleger mit Aussagen zum Cloud-Geschäft", hieß es dazu von der Landesbank Baden-Württemberg. Asiatische Technologiewerte wie Samsung, Taiwan Semiconductor und Tencent Holdings reagierten mit Gewinnen und beflügelten die jeweiligen Börsen.

Japanische Aktien profitierten auch von der Entscheidung der Notenbank des Landes. Diese hatte die Zinsen unverändert gelassen und damit an ihrer Niedrigzinspolitik festgehalten. Analysten hatten damit gerechnet. Auch ihre Anleihekäufe wollen die Währungshüter unverändert fortsetzen. Das ließ den Yen weiter fallen und drückte die Renditen der Staatsanleihen. Der Leitindex Nikkei-225 schloss 0,81 Prozent höher auf 37 934,76 Punkte.

Auch chinesische Aktien verzeichneten Gewinne. Der technologielastige Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong lag zuletzt mit 2,54 Prozent im Plus. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen stieg um 1,52 Prozent auf 3584,02 Punkte.

Australische Aktien gaben dagegen nach der Feiertagspause am Vortag nach. Hier belasteten die Verluste des Schwergewichts BHP Group . Der Rohstoffkonzern erwägt einen Kauf des Branchenkollegen Anglo American . Dieser wies inzwischen die Offerte zurück. Der S&P/ASX 200 schloss mit 7575,90 Punkten 1,39 Prozent tiefer./mf/jha/

AU000000BHP4, US02079K3059, US5949181045, US7960508882, KR7005930003, JP9010C00002, GB00B1XZS820, 2455717, US02079K1079, HK0000004322, XC0006013624, CNM0000001Y0