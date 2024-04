Am 25.04.2024 war es endlich wieder soweit: Im Südwesten Deutschlands trafen sich Makler und Versicherer zum Forum Süd-West von AssCompact Wissen in der Firmenzentrale des BGV. Im Fokus der Veranstaltung: die Konsolidierung im Maklermarkt und produktive KI-Anwendungen im Maklerhaus. Vielfältig. Kompakt. Regional. Persönlich - unter diesem Motto hat AssCompact Wissen zusammen mit dem Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV) Versicherungsmakler und Versicherer am 25.04.2024 bereits zur vierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...