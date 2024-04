Am 14. Mai ist Tag der Wahrheit bei Rheinmetall - der Rüstungskonzern legt die Zahlen für das erste Quartal vor. Kann Rheinmetall die hohen Erwartungen der Anleger erfüllen? Schließlich hat die Aktie allein in diesem Jahr eine Rally von 80 Prozent hingelegt. Goldman Sachs ist optimistisch - und sieht noch reichlich Kurspotenzial.Goldman-Sachs-Analyst Victor Allard hat die Einstufung für Rheinmetall vor den Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 606 Euro belassen. Allard rechnet in seiner Studie ...

