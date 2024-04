EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Research Update/Wissenschaftl. Publikation

Lenzing zeichnet Nachwuchs-Forscher:innen mit dem Young Scientist Award aus



26.04.2024 / 09:34 CET/CEST

Lenzing prämiert exzellente Forschungsarbeiten junger Wissenschaftler:innen beim 63. Global Fiber Congress in Dornbirn Lenzing - Die Lenzing Gruppe, ein führender Anbieter von regenerierten Cellulosefasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien, vergibt im Rahmen des Dornbirn Global Fiber Congress (GFC) vom 11. bis 13. September 2024 den Lenzing Young Scientist Award für Bachelor- und Masterstudierende, die sich mit innovativen Lösungen für ökologische Herausforderungen in der Faser- und Textilindustrie beschäftigen. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 30. Juni 2024. Das Gewinnerprojekt erhält ein Preisgeld in Höhe von EUR 5.000. Bereits zum dritten Mal zeichnet die Lenzing Gruppe junge Forscher:innen mit dem Lenzing Young Scientist Award für exzellente Forschungsarbeiten aus dem Faser- und Textilbereich aus. Der Dornbirn-GFC, als Plattform für internationalen Erfahrungsaustausch rund um Fasern, bietet eine ideale Bühne für den Forschungswettbewerb. Bachelor- und Masterstudierende können ihre wissenschaftlichen Arbeiten in den Kategorien "Fashion und Kreislaufwirtschaft", "Alternative Rohstoffe" und "Textilrecycling" sowie im Bereich "neuen Fasertechnologien" einreichen und sich einer Jury aus namhaften Expert:innen der Branche stellen. Ziel ist es, Studierende zu fördern, die mit ihren Forschungsergebnissen die Industrie inspirieren sowie eine Plattform zur Vernetzung mit der Textil- und Faserindustrie zu schaffen. "Lenzing ist seit Jahrzehnten Innovationsleader nachhaltig erzeugter Cellulosefasern und steht damit an der Spitze des Wandels. Unsere Mission ist es, ein Vermächtnis für die kommenden Generationen zu gestalten. Durch die Förderung junger Wissenschaftler:innen unterstützen wir bahnbrechende Ideen und neues Denken, um die Probleme von heute zu lösen. Denn wir wissen, dass jeder kleine Schritt nach vorne, jede neue Erfindung, ein Schritt in Richtung einer grüneren Zukunft ist", sagt Gert Kroner, Vice President Global Research bei der Lenzing Gruppe. Österreichisches Faser-Institut als Veranstalter des Dornbirn-GFC Zum 63. Mal veranstaltet das Österreichische Faser-Institut den Dornbirner Faserkongress auf einer Non-Profit-Basis und bietet vom 11. bis 13. September 2024 den Rahmen, um den Young Scientist Award gebührend zu verleihen. Gegründet wurde das Österreichische Faser-Institut, mit Sitz in Wien, 1960 von Faserproduzenten und der österreichischen Textilwirtschaft, um die Markteinführung von Fasern und deren Erzeugnissen zu fördern. Zudem bietet das Faser-Institut die Möglichkeit, Informationen und Erfahrungen rund um Fasern auszutauschen und unterstützt den Kontakt mit Bildungseinrichtungen. Der GFC setzt auf einen internationalen Erfahrungsaustausch in enger Abstimmung mit dem Dachverband CIRFS, Brüssel und beschäftigt sich mit zukunftsrelevanten Themen, wozu unter anderem Faserinnovationen, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft zählen. Bewerber:innen für den Young Scientist Award haben vom 01. Mai 2024 bis 30. Juni 2024 die Möglichkeit, ihre Arbeiten (Abschlussarbeiten, Paper, etc.), in englischer Sprache, unter der E-Mail-Adresse YSA2024@lenzing.com einzureichen. Weitere Informationen finden Sie online unter lenzing.com/de/young-scientist-award und im Dokument "YSA2024_SubmissionRequirements" (nur in engl. Sprache) unter lenzing.com/fileadmin/content/PDF/03_Forschung_u_Entwicklung/EN/YSA2024-submission-requirements-EN.pdf . Foto-Download:

https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=9alOvAG3yMaU

PIN: 9alOvAG3yMaU Ihre Ansprechpartner für

Public Relations:



Dominic KöfnerVice President Corporate Communications & Public Affairs

Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria

Telefon+43 7672 701 2743

E-Mail media@lenzing.com

Web www.lenzing.com







Daniel Winkelmeier

Communications Manager

Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria



Telefon +43 7672 701 2871

E-Mail media@lenzing.com

Web www.lenzing.com



Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern auf der Basis von Cellulose und Recyclingmaterial. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen - von funktioneller, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften und ihres botanischen Ursprungs eignen sich die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Bedarfs.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren und damit auch die Ziele des Pariser Übereinkommens und des "Green Deals" der EU-Kommission zu unterstützen, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel (Scope 1, 2 und 3) bis 2050 vorsieht.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2023

Umsatz: EUR 2,52 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.917



TENCEL, LENZING ECOVERO, VEOCEL, LENZING und REFIBRA sind Marken der Lenzing AG.





