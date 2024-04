Rodenbach (www.anleihencheck.de) - Während an den globalen Aktienmärkten nur wenige Dinge sicher zu sein scheinen, gehörten offensichtlich die Angst vor den Staatsschulden der USA und ihren Folgen mittlerweile dazu, so die Experten von Grüner Fisher Investments."Die Sorgen scheinen niemals zu verschwinden - auch nicht in guten Zeiten. Zurzeit ist das Thema wieder hochaktuell und bezieht sich vielstimmig auf die Nachfrage: Wer kauft all die Anleihen, die zur Staatsfinanzierung notwendig sind", sage Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments. Analysen bemängelten regelmäßig vermeintlich schwache Auktionen und würden im Anschluss erleichtert aufatmen, wenn die Nachfrage höher ausfalle als befürchtet. "Unserer Meinung nach sieht die Realität anders aus", betone Grüner. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...