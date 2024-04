Zürich (www.fondscheck.de) - Das erste Quartal im Segment der Unternehmensanleihen war charakterisiert durch ein rekordverdächtiges Volumen an Neuemissionen, die dank großer Zuflüsse in die Anlageklasse von den Investoren problemlos absorbiert wurde, so Maurizio Pedrini von Swisscanto, Manager des Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate (ISIN LU0519886476/ WKN A1C3Z5). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...