Die Automarke Jiyue von Geely und Baidu zeigt ihr zweites Modell nach dem E-SUV Jiyue 01. Es trägt den Modellnamen Jiyue 07 und ist eine sportliche E-Limousine mit einem cW-Wert von 0,198. Auf den Markt kommen soll der Jiyue 07 in China noch in diesem Jahr. Bei der Präsentation auf der Automesse in Peking handelte es sich aber um eine reine Vorstellung des Karosserie-Designs: Daten zum Antrieb wurden noch nicht bekannt gegeben. In der nur auf Chinesisch ...

