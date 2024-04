München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Einfach mal raus aus dem Alltag, etwas anderes sehen und erleben und vor allem endlich mal entspannen. Genau dafür ist Urlaub da. Bleibt nur die Frage: Soll der lieber ganz individuell oder doch eher pauschal durchgeplant sein? Welche Art von Urlaub für welches Reisemotiv der richtige ist und was es zu beachten gibt, weiß mein Kollege Mario Hattwig.Sprecher: Die einen schwören auf Individualreisen, die anderen auf Pauschalurlaub - beides hat so seine Vor- und Nachteile, sagt Bettina Konzack, Reiseexpertin der ERGO Reiseversicherung.O-Ton 1 (Bettina Konzack, 21 Sek.): "Beim Pauschalurlaub organisiert ein Reiseveranstalter ein Komplettpaket und ist dann somit auch bei Problemen der Ansprechpartner vor Ort. Das heißt, man ist nicht so 'alleine' und auch nicht für die Organisation vom Urlaub verantwortlich. Und noch ein weiterer Vorteil ist: Bei kurzfristigen Flugänderungen oder auch allgemeinen Planänderungen muss der Reiseveranstalter nämlich auf seine Kosten für Ersatz sorgen."Sprecher: Allerdings bleibt die Flexibilität hier auf der Stecke. Mehr Freiheiten und Individualität bieten da Individualreisen, die man nach den eigenen Wünschen selber zusammenstellt.O-Ton 2 (Bettina Konzack, 18 Sek.): "Und falls sich Pläne kurzfristig ändern, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Unterkunft zu stornieren und eine andere zu wählen. Durch Individualreisen lassen sich auch Orte besuchen, die sonst in Pauschalreisen vielleicht einfach nicht angeboten werden, weil es an der Nachfrage mangelt oder weil es unter Umständen schwieriger ist, dort hinzukommen."Sprecher: Nachteil dabei: Man ist für alles selbst verantwortlich und hat mehr Aufwand.O-Ton 3 (Bettina Konzack, 13 Sek.): "Und auch bei Planänderungen oder Reklamationen muss man sich natürlich um alles selber kümmern. Das heißt: Ganz wichtig und immer sinnvoll ist natürlich auch hier die richtige Reiseversicherung, um im Ernstfall nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben."Sprecher: Empfehlenswert ist natürlich eine Reisekrankenversicherung sowie ein Schutz bei Reiserücktritt und Reiseabbruch.O-Ton 4 (Bettina Konzack, 14 Sek.): "Wer sich keine Sorgen machen möchte, ist bei uns mit dem RundumSorglos-Schutz der ERGO Reiseversicherung weltweit für sämtliche Fälle bestens abgesichert, egal, ob Reiseabbruch, Krankheit oder auch Unfall sowie auch Diebstahl oder auch Gepäckverlust."Abmoderationsvorschlag: Mehr über das Rundum-Sorglos-Reispaket für Ihren nächsten Urlaub - egal, ob pauschal oder individual - gibt's unter ergo-reiseversicherung.de. (https://www.ergo-reiseversicherung.de/)Pressekontakt:Karin Mayer | Julia Knobe | Selina KrämerWilde & Partner Communications GmbHFranziskanerstraße 1481669 München+49 (0)89 41 66 1510ergo-reiseversicherung@wilde.dewww.wilde.deOriginal-Content von: ERGO Reiseversicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146143/5766296