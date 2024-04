© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E



Die starken nachbörslichen Kursgewinne am US-Markt hinterlassen Eindruck auch bei Anlegern am Markt in Hongkong. Der Index wird gekauft und legt kräftig zu.Angetrieben von guten US-Quartalsergebnissen am Donnerstagabend - vor allem Alphabet mit einer erstmaligen Dividende sowie Microsoft mit einem starken Cloud- und KI-Wachstum wussten zu überzeugen - sind am Freitag auch chinesische Technologieaktien gefragt. Hang Seng mit starker Wochenbilanz Am Markt in Hongkong zeigt sich das in kräftigen Kursgewinnen. Der Leitindex Hang Seng legt bereits zum zweiten Mal in dieser Woche mehr als zwei Prozent zu und setzt damit seine vor wenigen Tagen eingeleitete Rallye fort. Mit dem Sprung über den …