Der amerikanische Pharma-Konzern Bristol Myers Squibb hat mit seinen Zahlen zum ersten Quartal für Ernüchterung gesorgt. Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse rauschte die Aktie am Donnerstag in den USA um satte 8,5 Prozent in den Keller. Ist nun die Zeit gekommen, um den Pharma-Titel günstig einzusammeln?Zunächst ein Blick auf die wichtigsten Zahlen: Der Umsatz lag mit 11,78 Milliarden Dollar um 330 Millionen Dollar über der Markterwartung. Unter dem Strich fuhr Bristol Myers Squibb einen Quartalsverlust ...

Den vollständigen Artikel lesen ...