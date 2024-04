Die Märkte befinden sich aktuell am Scheideweg zwischen weiterer Rallye und einer deutlichen Korrektur. Doch wie geht es an den Börsen weiter? Diese drei Gründe sprechen jetzt für eine deutliche Abwärtsbewegung. Nachdem das Jahr mit vielen neuen Rekorden in DAX und dem S&P500 gestartet ist, hat sich die heiß gelaufene Börse zuletzt abgekühlt. Jetzt stellt sich die Frage: Wird die Korrektur noch deutlicher oder geht es wieder nach oben? 3 Gründe, ...

