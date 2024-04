Microsoft verzeichnet beeindruckende Quartalsergebnisse, angetrieben durch die Annahme künstlicher Intelligenz über seine Cloud-Dienste. Die Geschäftszahlen übertreffen die Erwartungen der Wall Street, das Unternehmen erzielte einen Umsatzanstieg von 17 % auf 61,9 Milliarden US-Dollar. Die Aktien von Microsoft sprangen nach Bekanntgabe um mehr als 4 %. Ein signifikanter Anstieg des Einkommens auf 21.931 Millionen US-Dollar demonstriert Microsofts finanzielle Stärke. Die Nachfrage nach Cloud-Services, insbesondere die Einbindung von AI-Technologien in Produkte wie Azure und Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint), führte zu einem Umsatzwachstum im Intelligent Cloud-Segment auf 26,7 Milliarden US-Dollar. Die Investitionen in künstliche Intelligenz scheinen sich auszuzahlen, so laufen Forderungen nach einer generativen AI - Technologie, die Text, Bilder und Videos aus einfachen Aufforderungen erstellen kann - in ein profitables Geschäft um.

Starker [...]

Hier weiterlesen