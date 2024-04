Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 29.04.2024- (Nr. 168) Verdienstabstand zwischen Gering- und Besserverdienenden (Lohnspreizung), April 2023- (Nr. 169) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, April 2024 (im Laufe des Tages)Dienstag, 30.04.2024- (Nr. 170) Außenhandelspreise, März 2024- (Nr. 171) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), März 2024- (Nr. 172) Umsatz im Einzelhandel, März 2024- (Nr. 173) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 1. Quartal 2024, 10:00 Uhr- (Nr. 18) Zahl der Woche zum Tag des deutschen Brotes am 05.05.: Preisentwicklung von Brot und Brötchen sowie neu abgeschlossene Ausbildungsverträge im Bäckerhandwerk, Jahre 2019-2024 und Jahre 2012-2022Donnerstag, 02.05.2024- (Nr. 174) Geburten und Eheschließungen (vorläufige Ergebnisse), Jahr 2023- (Nr. 175) Online-Buchungen von Übernachtungen in Ferienwohnungen und Ferienhäusern (AirBnB, Booking.com, Tripadvisor, Expedia), Jahr 2023- (Nr. N018) Fleischersatz und Fleisch: Produktion und Konsum, Jahr 2023Freitag, 03.05.2024- (Nr. 176) Arbeitskräfte und Einkommensquellen landwirtschaftlicher Betriebe (Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung), Jahr 2023(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches Bundesamt Gustav-Stresemann-Ring 11 65189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5766365